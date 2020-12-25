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Экс-владелец «Анжи» Керимов возглавил список топ-бизнесменов РФ по росту доходов

Экс-владелец «Анжи» Керимов возглавил список топ-бизнесменов РФ по росту доходов
Футбол / РПЛ 0

Бывший владелец ФК «Анжи» Сулейман Керимов занял первое место в списке десяти ведущих российских бизнесменов по росту доходов в 2020 году, сообщает The Forbes. По данным издания, состояние Керимова увеличилось на $ 11,5 млрд. Резкий рост доходов Керимова объясняется увеличением цены на золото.

В топ-10 рейтинга оказались ещё несколько бизнесменов, причастных к футболу. Так, третье место занял Алишер Усманов, являющийся акционером «Эвертона». Состояние бизнесмена в 2020 году увеличилось на $ 3,63 млрд.

Восьмое место в списке занял владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович. В 2020 году он разбогател на $ 1,33 млрд.

«Анжи» в настоящее время выступает в ПФЛ, «Эвертон» и «Челси» — в английской Премьер-лиге.

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