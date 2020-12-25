Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с юбилеем клуба.

«Хотел бы поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными», — сказал Зинченко в видео, размещённом на странице «Уфы» в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на странице «Уфы» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в пяти матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко защищал цвета «Уфы» с 2015 по 2016 год, после чего и перешёл в стан «горожан».

Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус» и «Наполи».