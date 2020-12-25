Сульшер: с удовольствием наблюдаю за игрой «Лестера» под руководством Роджерса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ с «Лестер Сити».
«В последние годы у нас было несколько хороших матчей с «Лестером». Они очень хорошая команда с очень хорошим тренером, и я с удовольствием наблюдаю за их игрой под руководством Брендана Роджерса. Для нас было большим испытанием поехать на их стадион на матч заключительного тура АПЛ прошлого сезона. Тогда мы прошли его с честью и сумели одержать победу. В той игре я чувствовал, что мы действительно контролируем игру. Я знаю, что теперь всё будет по-другому, потому что сейчас совсем другая стадия сезона», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт манкунианцев.
В 15-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Лестер Сити». Матч состоится завтра, 26 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 15:30 мск.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 13 турах 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).
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