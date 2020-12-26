Чалов: то, что сильно загоняюсь, — миф. Похоже на правду для тех, кто меня не знает

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как относится к неудачам. Нападающий подчеркнул, что не зацикливается на неудачных матчах.
Для меня момент с «Рубином» не был 100%-ным, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Всё происходило на скорости. Если бы начал перестраиваться под левую ногу, возможно, вообще не попал бы по мячу. Так видел тот эпизод, и на тренировке в 10 подобных моментах сделал бы так же. Вот с «Ростовом» бы залетело. В Загребе — да, это что-то невообразимое. Дай ещё 100 таких шансов — 99 забью.
Бывают моменты, когда просто не идёт. Такое вызывает только улыбку, и не потому что мне всё равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю всё возможное. Но так случается, это футбол.
То, что сильно загоняюсь, — это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже. Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что ещё 10 раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими — тогда прям вообще удаётся перезагрузиться.
Уверен, нападающий — самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше», — сказал Чалов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Чаловым читайте скоро на «Чемпионате».
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