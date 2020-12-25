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Андрей Ярмоленко в январе может перейти в «Эвертон»

Андрей Ярмоленко в январе может перейти в «Эвертон»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может перейти в «Эвертон».

Как сообщает Transfermarketweb, «ириски» могут подписать контракт с 31-летным футболистом уже в зимнее трансферное окно. «Эвертон» уже давно наблюдает за футболистом сборной Украины и видет в нём игрока подмены в нападение.

Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. Действующий контракт 31-летнего украинца с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Ярмоленко в € 7,5 млн.

В этом сезоне английской Премьер-лиги он провёл 6 матчей, не отметившись результативными действиями. В Кубке английской лиги Ярмоленко провёл 3 матча и набрал пять очков по системе «гол+пас» (2+3).

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