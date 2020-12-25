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Источник: «ПСЖ» попытается подписать Эриксена в случае прихода Почеттино

Источник: «ПСЖ» попытается подписать Эриксена в случае прихода Почеттино
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает Le Parisien. По данным источника, парижане попытаются приобрести игрока, если клуб возглавит Маурисио Почеттино.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» отправил в отставку Томаса Тухеля. Пока официального объявления об уходе Тухеля не было, но форвард команды Килиан Мбаппе уже попрощался со специалистом в социальных сетях.

Почеттино считается главным претендентом на пост тренера в «ПСЖ». Аргентинец ранее возглавлял «Тоттенхэм Хотспур», за который также выступал Эриксен.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».

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