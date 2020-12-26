Хамес Родригес пропустит матчи «Эвертона» с «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» рассказал о травмах в составе «ирисок».



«Если у Ришарлисона сотрясение, то он не должен играть. Мы должны следовать протоколам и должны быть в состоянии заменить его. Но это отличная возможность показать себя футболистам, которые до этого в нынешнем сезоне получали не так много времени на поле», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Эвертона».



Также матч с «клинками» пропустит полузащитник Хамес Родригес. Колумбиец из-за проблемы с икроножной мышцей уже пропустил последние четыре матча «Эвертона» и его возвращение на поле не ожидается раньше начала 2021-го года. Таким образом Хамес пропустит и матч с «Манчестер Сити», запланированный на 28 декабря.



Встреча «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» состоится в субботу, 26 декабря. Начало — в 23:00 мск.

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