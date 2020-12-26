Микель Артета высказался о семиматчевой безвыигрышной серии «Арсенала» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о неудачной серии команды в чемпионате Англии.
«Лучшее лекарство в таких ситуациях — выиграть футбольный матч. Каждое поражение — это ещё один болезненный момент, ещё одно разочарование, ещё один момент, когда вам нужно поднять себя, а это требует много энергии. Я должен защитить игроков, и я буду продолжать делать это, когда увижу, что они стараются изо всех сил. Какие бы ошибки ни произошли, я буду поддерживать их до последнего дня. Мы должны всё изменить. Это невезение, влияющее на наши результаты, должно резко измениться, потому что с таким отрывом очень сложно выигрывать матчи в Премьер-лиге», — приводит слова Артеты Reuters.
Сегодня, 26 декабря, «Арсеналу» предстоит провести матч с «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии.
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