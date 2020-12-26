22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»

22-летний миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус стал новым владельцем «Сандерленда». Клуб сообщил о достигнутом соглашении.
Кирилл покупает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги.
«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Стюарта Дональда за его порядочность и разумность в течение последних трёх месяцев, благодаря которым у меня появилась возможность получить контрольный пакет акций «Сандерленда». Я полностью осведомлён об усилиях, предпринимаемых нынешним владельцем и правлением для защиты жизнеспособности клуба, и уважаю сложность этой задачи, учитывая недавнее прошлое «Сандерленда» и нынешний экономический климат», – цитирует Луи-Дрейфуса пресс-служба клуба.
Кирилл – один из трёх сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора немецкой марки аdidas. Роберт умер в 2009 году, его состояние оценивается более чем в € 2 млрд. Матерью Кирилла является Маргарита Дрейфус (Богданова), которая родилась в Санкт-Петербурге в 1962 году. В ноябре 2020 года состояние Маргариты оценивалось Forbes в $ 5,6 млрд.
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