«Крылья Советов» определились с программой зимних сборов

Зимой «Крылья Советов» проведут три сбора. Все они пройдут в турецкой Анталье. Запланировано 12 контрольных встреч. Первый матч в 2021 году состоится 18 января. Соперник — сербский «Спартак», сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что в «Крыльях Советов» назначен новый глава совета директоров. Александра Фетисова сменил Сергей Аракелов, глава самарского банка «Солидарность».



Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Крылья Советов» вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В нынешнем сезоне самарцы находятся на втором месте в таблице Футбольной национальной лиги, уступая «Нижнему Новгороду» три очка.

В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров