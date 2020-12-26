Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» определились с программой зимних сборов

«Крылья Советов» определились с программой зимних сборов
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Зимой «Крылья Советов» проведут три сбора. Все они пройдут в турецкой Анталье. Запланировано 12 контрольных встреч. Первый матч в 2021 году состоится 18 января. Соперник — сербский «Спартак», сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что в «Крыльях Советов» назначен новый глава совета директоров. Александра Фетисова сменил Сергей Аракелов, глава самарского банка «Солидарность».

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Крылья Советов» вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В нынешнем сезоне самарцы находятся на втором месте в таблице Футбольной национальной лиги, уступая «Нижнему Новгороду» три очка.

В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020