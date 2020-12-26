Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фалькао может покинуть «Галатасарай» в зимнее трансферное окно

Фалькао может покинуть «Галатасарай» в зимнее трансферное окно
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, информирует Footmercato.

Отмечается, что причиной такого решения стали финансовые трудности команды, возникшие в связи с коронавирусом. По контракту Фалькао получает 5 млн евро в год, что сильно обременяет бюджет клуба. Кроме того, в «Галатасарае» обеспокоены увеличением количества травм колумбийца.

В нынешнем сезоне Радамель в шести матчах турецкой Суперлиги забил 5 мячей. На групповом этапе Лиги Европы УЕФА 34-летний форвард сыграл в одном матче и не отметился результативными действиями.

Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.

«Может, Бэйл приедет, раз Фалькао не подъехал». Карпин сыграл в гольф
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020