Фалькао может покинуть «Галатасарай» в зимнее трансферное окно

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, информирует Footmercato.



Отмечается, что причиной такого решения стали финансовые трудности команды, возникшие в связи с коронавирусом. По контракту Фалькао получает 5 млн евро в год, что сильно обременяет бюджет клуба. Кроме того, в «Галатасарае» обеспокоены увеличением количества травм колумбийца.



В нынешнем сезоне Радамель в шести матчах турецкой Суперлиги забил 5 мячей. На групповом этапе Лиги Европы УЕФА 34-летний форвард сыграл в одном матче и не отметился результативными действиями.



Фалькао перешёл в «Галатасарай» в сентябре 2019 года из «Монако» на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.

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