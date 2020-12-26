«Побольше топовых голешников и ассистов». Сборная России поздравила Черышева с 30-летием

В официальном аккаунте сборной России по футболу в «твиттере» поздравили полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, Денису исполняется 30 лет.



«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат. Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», — подписали публикацию.



К посту с поздравлениями добавлено три фотографии. На одной из них — момент удара по воротам сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в исполнении Дениса, который стал голевым. К фото добавили подпись: «Один удар – тысячи сорванных голосов и слёз».

Фотографии можно посмотреть в официальном аккаунте сборной России по футболу в «твиттере».

За национальную команду России Черышев в 30 матчах забил 12 мячей.