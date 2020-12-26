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Радимов — об игре «Зенита» в Лиге чемпионов: зацикливаться не надо. Жизнь продолжается

Радимов — об игре «Зенита» в Лиге чемпионов: зацикливаться не надо. Жизнь продолжается
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом году.

«Что скрывать, результаты неудачные в Лиге чемпионов – одно очко на групповом турнире. Но зацикливаться на этом не надо. Жизнь продолжается, футбол тем и интересен, что, проиграв сегодня, через неделю ты можешь исправить положение.

Надеюсь, Сергею Богдановичу дадут время и в следующем году он исправит ошибки, которые были совершены в этом году», — сказал Радимов в эфире программы «Такой футбол».

«Зенит» второй раз подряд финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые набрали одно очко. В сезоне-2019/2020 у «Зенита» было 7 очков.

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