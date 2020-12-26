Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году, информирует официальный сайт УЕФА. 27-летний бельгиец забил 16 мячей.
Лукаку забивал во всех шести матчах плей-офф прошлой Лиги Европы, в том числе в финальном мачте с «Севильей». Осенью на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Ромелу оформил по дублю в обоих матчах с менхенгладбахской «Боруссией». В национальной команде Бельгии Лукаку забил пять мячей.
На два мяча меньше у нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. В 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого розыгрыша Холанд дважды забивал в ворота «ПСЖ». Групповой этап нынешнего розыгрыша он завершил с шестью голами. Еще шесть раз норвежец забил в Лиге наций и стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира.
Третий результат в 2020-м показал форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа. В этом году англичанин забил восемь мячей в квалификации молодежного чемпионата Европы. За весь цикл Эдвард забил 13 раз, что стало лучшим результатом более чем за 20 лет.
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