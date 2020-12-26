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ЦСКА выпустил новогодний ролик с отсылками к фильму «Джентльмены удачи»

ЦСКА выпустил новогодний ролик с отсылками к фильму «Джентльмены удачи»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

ЦСКА выпустил новогодний ролик с отсылками к фильму «Джентльмены удачи». Клуб вспомнил о победе клуба в Кубке УЕФА в сезоне-2004/2005. Главные роли исполнили защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс, полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, а также нападающий Адольфо Гайч.

Просмотреть видео можно на ютуб-канале ЦСКА.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января 2021 года. Предсезонные сборы планируется провести в Кампоаморе, как и в предыдущие годы.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января
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