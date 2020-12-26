«ПСЖ» иронично поздравил игроков с Рождеством

«ПСЖ» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал рождественский ролик с моментом вручения подарков игрокам клуба.
Килиан Мбаппе, который не раз заявлял, что на тренировки его возит мама, так как у него нет водительских прав, получил небольшую детскую машину. Форвард оценил автомобиль и тут же сделал несколько фото. Неймару «ПСЖ» подарил гитару. Правда, когда бразилец взял её в руки, оказалось, что она съедобная. Бразилец не стал приберегать подарок к чаю и на месте поделился им с товарищами по команде.
Марко Верратти вручили большое полотно с его изображением в античном образе. Преснел Кимпембе получил набор для барбекю, а Маркиньосу достался билет на концерт DJ Snake.
Видео можно посмотреть на официальной странице «ПСЖ» в «твиттере».
В нынешнем сезоне Лиги 1 «ПСЖ», набрав 35 очков в 17 турах, занимает третье место, на одно очко отставая от лидера турнира, «Лиона».
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