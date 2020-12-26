«Гинер сказал: не дай бог, кто-то возьмёт деньги с детей». Христич — об академии ЦСКА

Тренер академии ЦСКА Михаил Христич рассказал, как изменилась школа «армейцев» с приходом Евгения Гинера на пост президента красно-синих.
«С 2001 года, когда пришёл Гинер, всё сразу стало меняться. Он сделал нам классные раздевалки, выдал детям экипировку точно такую же, как и у взрослой команды. До этого мы кто в чём на турниры ездили. Спустя время появились поля, сейчас три — одно натуральное, два искусственных с подогревом. Для малышей 5–9 лет — две маленькие площадки, чтобы был постоянный контакт с мячом, плюс манеж.
Гинер с первых дней начал ездить на матчи школы, смотрел турниры. Знал чуть ли не всех детей, а в старших возрастах — вообще всех. До его прихода мы копейки получали, один тренер тянул два возраста, а это очень сложно. Он же сразу поднял зарплату, в каждую команду поставил по два тренера. Появился специалист по акробатике, который работал в цирке, и стал учить детей координации.
К Гинеру всегда можно обратиться, он говорил тренерам: «Есть проблема, подходите, будем решать». Помню, у нас раньше дети из интерната своим ходом добирались — на трамвае или троллейбусе. А ехать прилично, вот они голодные, замерзшие приезжали. В итоге автобус появился, поля рядом с интернатом. Выходи, расти. Если требовалось, с ребятами в академии занимались психологи. У всех же по-разному адаптация идёт, кто-то, может, издалека приехал, скучает по родителям.
Или ещё история. Родители раньше за свои деньги покупали путевки на юг — на сборы. Как пришёл Гинер, сразу сказал: «Не дай бог, кто-то возьмёт деньги с детей. Для них все должно быть бесплатно», — цитирует Христича «Матч ТВ».
- 26 декабря 2020
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