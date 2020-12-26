«Ювентус» заинтересовался 20-летним бразильским нападающим «Сан-Паулу»

Нападающий «Сан-Паулу» Бренер Соуза да Силва может продолжить карьеру в «Ювентусе», информирует Calciomercato.it со ссылкой на источники в Бразилии.

Сообщается, что 20-летний бразильский форвард попал в шорт-лист чемпиона Италии.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 млн евро. За «Сан-Паулу» дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне в 20 матчах чемпионата Бразилии форвард забил девять мячей и отдал три результативные передачи.



«Ювентус» набрал 24 очка в 13 турах и занимает шестое место, на 10 очков отставая от «Милана». По окончании группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира сыграет с «Порту».