Агент Мартинеса прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Барселону»

Бето Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи о переходе его клиента в «Барселону».
«Многие говорят, что он игрок «Барселоны». Сегодня ему хорошо там, где он есть. Он растёт и совершенствуется. У него огромный потенциал. Лаутаро может стать настоящим топ-футболистом. Важно, что он очень быстро адаптировался к европейскому футболу. Приехал и автоматически заиграл. Он бегает, забивает, люди полюбили его, и это идёт ему на пользу.
Останется ли он в «Интере»? У него ещё три года по контракту. Желающие заполучить его должны договориться с «Интером», но Мартинес спокоен, счастлив. Он играет и развивается», — приводит слова Яке Ole.
В нынешнем сезоне в 14 матчах Серии А форвард забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
- 26 декабря 2020
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:11
-
13:03
-
12:48
-
12:41
-
12:19
-
12:07
-
11:45
-
11:19
-
11:14
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:29
-
08:26