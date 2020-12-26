Агент Мартинеса прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Барселону»

Бето Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи о переходе его клиента в «Барселону».



«Многие говорят, что он игрок «Барселоны». Сегодня ему хорошо там, где он есть. Он растёт и совершенствуется. У него огромный потенциал. Лаутаро может стать настоящим топ-футболистом. Важно, что он очень быстро адаптировался к европейскому футболу. Приехал и автоматически заиграл. Он бегает, забивает, люди полюбили его, и это идёт ему на пользу.



Останется ли он в «Интере»? У него ещё три года по контракту. Желающие заполучить его должны договориться с «Интером», но Мартинес спокоен, счастлив. Он играет и развивается», — приводит слова Яке Ole.



В нынешнем сезоне в 14 матчах Серии А форвард забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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