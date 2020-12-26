Бубнов: Айртон эффективнее Дугласа Сантоса, а Фернандес уже давно впереди конкурентов

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов рассказал, кого считает лучшими фланговыми защитниками первой части сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.



«Айртон подкупает прежде всего высочайшей скоростью и техникой, которые приносят «Спартаку» немало пользы у чужих ворот. С точки зрения оборонительных действий он не так хорош, но всё равно постоянно помогает команде. От бразильца многое зависит, так как красно-белые атакуют в основном через фланги. По большому счету, это ключевой игрок столичного клуба, ведь в команде у него нет равнозначной замены на левом краю. Что касается сравнения с Дугласом Сантосом, то спартаковец, на мой взгляд, более эффективен в игре на чужой половине поля и выглядит предпочтительнее за счет скоростных данных.



Марио Фернандес среди правых защитников чемпионата России уже давно впереди конкурентов. «Армейца» от коллег выгодно отличает стабильность — ниже определенной планки он никогда не опускается. И ЦСКА очень зависим от него, так как игра команды зачастую строится через его подключения по правому флангу. Все мы видели, какие проблемы испытывали москвичи, когда Фернандес выбывал из состава по причине травм. Можно сказать, что ЦСКА с ним и без него — две разные команды», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Бубнов: Матвей Сафонов — очень перспективный вратарь. Но я бы всё же выбрал Акинфеева