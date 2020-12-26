Овечкин: Месси – очень скромный парень, Неймар тоже приятный человек в общении

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём общении с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «ПСЖ» Неймаром.
«Месси – очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвёл. Со всеми здоровался, улыбался. Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол», — цитирует Овечкина «Команда России».
Напомним, в матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Барселона» (0:3) Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб – на счету знаменитого бразильца 643 мяча.
В нынешнем сезоне в 7 матчах французской Лиги 1 Неймар забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Нападающий не поможет «Пари Сен-Жермен» до конца 2020 года из-за травмы.
- 26 декабря 2020
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