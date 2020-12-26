Рашфорд забил первый гол Boxing Day 2020 года в матче с «Лестером». Видео

В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» принимает «Манчестер Юнайтед». Идёт 30-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 23-й минуте матча. После ввода мяча из аута на правом фланге полузащитник манкунианцев Даниел Джеймс прострелил вдоль линии штрафной. Мяч получил Бруну Фернандеш, лёгким касанием изменил траекторию и отправил мяч в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который, пробив в ближний угол, огорчил вратаря «лис» Каспера Шмейхеля.
Это уже шестой мяч 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.
- 26 декабря 2020
-
17:31
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:19
-
16:19
-
16:02
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:11
-
13:03
-
12:48
-
12:41
-
12:19
-
12:07