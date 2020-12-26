Рашфорд забил первый гол Boxing Day 2020 года в матче с «Лестером». Видео

В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» принимает «Манчестер Юнайтед». Идёт 30-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 23-й минуте матча. После ввода мяча из аута на правом фланге полузащитник манкунианцев Даниел Джеймс прострелил вдоль линии штрафной. Мяч получил Бруну Фернандеш, лёгким касанием изменил траекторию и отправил мяч в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который, пробив в ближний угол, огорчил вратаря «лис» Каспера Шмейхеля.

Видео гола Рашфорда

Это уже шестой мяч 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.



«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.