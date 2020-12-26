Мама Ерохина рассказала, как отец Смертина помог её сыну попасть в школу «Локомотива»

Елена Ерохина, мама полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, рассказала о роли Геннадия Смертина (бывший футболист, отец Алексея Смертина. – Прим. «Чемпионата»), которую он сыграл в детстве Александра в период его становления как футболиста.



«Всё началось с того, что на тренировках в Барнауле его присмотрел Геннадий Иванович Смертин. Как-то вечером Саша приходит и говорит: «Меня позвал заниматься к себе Геннадий Иванович Смертин».



Это было полной неожиданностью — моего ребенка приглашает такой человек. И я, и папа его полностью поддержали, сказали, что, конечно, надо сходить. Он начал к нему ходить. Помимо тренировок у нас ещё организовались эти занятия.



Удивительно, когда встречаются такие люди. Настолько остаёшься благодарным им. Это просто сюрприз судьбы. Ладно, мама может петь дифирамбы любимому сыну, но чтобы посторонний человек так говорил о твоём ребёнке, это материнское счастье.

Геннадий Иванович, видя, что мальчик перспективный, мотается всюду, предложил: «Давайте попробуем его в школе „Локомотив“. Сводим его». Он собрался, и вместе с папой они поехали в эту школу «Локомотив» на просмотр. Нам сказали: «Да, мы возьмём вашего мальчика».

Как встретили в «Локомотиве»? Посмотрели на него, сказали, что ближайший матч будет решающим моментом. Все документы находились в коммерческой команде, нужно было всё забрать. Мне пришлось поехать в Москву. В этот день был матч. После него подошёл тренер и сказал: «Всё, мы Сашу оставляем», — приводит слова Елены официальной сайт РФС.