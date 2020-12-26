«Фулхэм» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Саутгемптона» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.
Запасные: Родак, Брайан, Гектор, Одои, Рим, Кейрни, Кебано, Камара, Митрович.
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс, Лонг.
Запасные: Форстер, Салису, Валери, Вокинс, Дженепо, Смоллбоун, Телла, Обафеми, Н'Лундулу
Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (10) — на 18-м месте.
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