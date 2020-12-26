Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фулхэм» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Саутгемптона» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Лофтус-Чик, Лукман, Кавалейру.

Запасные: Родак, Брайан, Гектор, Одои, Рим, Кейрни, Кебано, Камара, Митрович.

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Армстронг, Диало, Уорд-Праус, Уолкотт, Адамс, Лонг.

Запасные: Форстер, Салису, Валери, Вокинс, Дженепо, Смоллбоун, Телла, Обафеми, Н'Лундулу

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (10) — на 18-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020