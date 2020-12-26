Источник: Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к подписанию с красно-чёрными нового контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации журналиста, новое соглашение турецкого футболиста с «Миланом» будет действовать до 2024 года. Зарплата Чалханоглу составит €3,5 млн без учёта всех бонусов. Как отмечает Скира, стороны сильно продвинулись в переговорах.



В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник в 14 матчах забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач. На групповом этапе Лиги Европы УЕФА Хакан сыграл в шести матчах и стал автором пяти голов.



Отметим, что в семье Чалханоглу ожидается пополнение. У них с женой родится сын.

Чалханоглу близок к подписанию нового контракта с «Миланом». Игрок не перейдёт в МЮ