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Источник: Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Источник: Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к подписанию с красно-чёрными нового контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации журналиста, новое соглашение турецкого футболиста с «Миланом» будет действовать до 2024 года. Зарплата Чалханоглу составит €3,5 млн без учёта всех бонусов. Как отмечает Скира, стороны сильно продвинулись в переговорах.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник в 14 матчах забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач. На групповом этапе Лиги Европы УЕФА Хакан сыграл в шести матчах и стал автором пяти голов.

Отметим, что в семье Чалханоглу ожидается пополнение. У них с женой родится сын.

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