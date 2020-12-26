«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первой игре Boxing Day

Завершился стартовый матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью — 2:2.



Счёт был открыт на 23-й минуте матча. После ввода мяча из аута на правом фланге полузащитник манкунианцев Даниел Джеймс прострелил вдоль линии штрафной. Мяч получил Бруну Фернандеш и лёгким касанием изменил траекторию, отправив мяч в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который, пробив в ближний угол, огорчил вратаря «лис» Каспера Шмейхеля.

Видео гола Маркуса Рашфорда

Уже через восемь минут «лисы» отыгрались. Полузащитник Джеймс Мэддисон передачей нашёл Харви Барнса, который, несмотря на опеку трёх соперников, нашёл момент для удара и пробил из-под полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая под ближнюю штангу.

Видео гола Харви Барнса

На 79-й минуте манкунианцы второй раз в матче вышли вперёд. Нападающий Эдинсон Кавани вырезал отличную передачу в штрафную на Бруну Фернандеша, который уверенно пробил мимо Шмейхеля в левый нижний угол.

Видео гола Бруну Фернандеша

Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте. Вингер хозяев Айосе Перес технично прострелил в штрафную на нападающего Джейми Варди. 33-летний англичанин подставил ногу и с небольшим рикошетом от колена защитника мяч залетел в ворота.

Видео гола Джейми Варди

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на второй строчке.