«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первой игре Boxing Day

Завершился стартовый матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью — 2:2.
Счёт был открыт на 23-й минуте матча. После ввода мяча из аута на правом фланге полузащитник манкунианцев Даниел Джеймс прострелил вдоль линии штрафной. Мяч получил Бруну Фернандеш и лёгким касанием изменил траекторию, отправив мяч в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который, пробив в ближний угол, огорчил вратаря «лис» Каспера Шмейхеля.
Уже через восемь минут «лисы» отыгрались. Полузащитник Джеймс Мэддисон передачей нашёл Харви Барнса, который, несмотря на опеку трёх соперников, нашёл момент для удара и пробил из-под полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая под ближнюю штангу.
На 79-й минуте манкунианцы второй раз в матче вышли вперёд. Нападающий Эдинсон Кавани вырезал отличную передачу в штрафную на Бруну Фернандеша, который уверенно пробил мимо Шмейхеля в левый нижний угол.
Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте. Вингер хозяев Айосе Перес технично прострелил в штрафную на нападающего Джейми Варди. 33-летний англичанин подставил ногу и с небольшим рикошетом от колена защитника мяч залетел в ворота.
«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на второй строчке.
- 26 декабря 2020
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