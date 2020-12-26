Тарханов: мои игроки возмущались, почему я уделяю Ерохину столько внимания

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в беседе с Еленой Ерохиной, мамой игрока сборной России и полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, рассказал о работе с футболистом.

«Когда я его первый раз посмотрел, он как раз-таки плохо играл. Но у него хорошие данные, поэтому я решил оставить его в команде. Я уделял Саше много времени. Даже мои футболисты возмущались, почему ему столько внимания. Я говорил, что он очень старается и есть данные, которые можно развить», — приводит слова Тарханова пресс-служба РФС.

«Я хотела сказать вам за это огромное спасибо! Искреннее большое материнское спасибо за то, что вы поверили в него, раскрывали его данные», — ответила Тарханову мама футболиста.

Елена Ерохина также рассказала о роли отца Алексея Смертина, которую он сыграл в детстве Александра в период его становления как футболиста.