«Манчестер Юнайтед» установил очередной рекорд в АПЛ

В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» (2:2).



Как сообщает «твиттер»-аккаунт Gracenote Live, манкунианцы забивают как минимум по два мяча уже в 11 выездных матчах подряд, что является новым рекордом АПЛ.



Последним клубом, который забивал как минимум два гола более чем в 11 выездных матчах подряд в высшем дивизионе Англии был тоже «Манчестер Юнайтед». Их серия из 13 подобных встреч произошла с 1958 по 1959 год.

В матче с «Лестером» в составе «МЮ» забитыми мячами отметились нападающий Маркус Рашфорд и полузащитник Бруну Фернандеш.

Видео второго гола манкунианцев в матче с «Лестер Сити»

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.