«Манчестер Юнайтед» установил очередной рекорд в АПЛ

В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» (2:2).
Как сообщает «твиттер»-аккаунт Gracenote Live, манкунианцы забивают как минимум по два мяча уже в 11 выездных матчах подряд, что является новым рекордом АПЛ.
Последним клубом, который забивал как минимум два гола более чем в 11 выездных матчах подряд в высшем дивизионе Англии был тоже «Манчестер Юнайтед». Их серия из 13 подобных встреч произошла с 1958 по 1959 год.
В матче с «Лестером» в составе «МЮ» забитыми мячами отметились нападающий Маркус Рашфорд и полузащитник Бруну Фернандеш.
Видео второго гола манкунианцев в матче с «Лестер Сити»
«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.
- 26 декабря 2020
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