Друг семьи: Педри был близок к переходу в «Реал», ездил туда на стажировки

Оскар Ледесма, друг семьи полузащитника «Барселоны» Педри, сказал, что футболист мог оказаться в «Реале».
«Педри был очень близок к тому, чтобы перейти в «Реал». Это происходило, когда он ещё играл за «Лагуну» и привлёк к себе внимание ведущих клубов. Тогда скауты «Барселоны» его не оценили, они не увидели в нём перспектив.
«Реал» взял его на стажировку, Педри провёл там неделю. Но из-за мощного снегопада он принял участие лишь в нескольких тренировках. Они записали его номер, но дальше ничего не произошло.
Это было действительно смешно. Педри говорил, что не узнавал себя в форме «Реала».
Мы все пытались связаться с «Барселоной», чтобы рассказать им о нём. Парень ехал на стажировку в «Реал», хотя любил «Барселону», — цитирует Ледесму The Athletic.
В этом сезоне 18-летний футболист в 14 матчах «Барселоны» в Примере забил один мяч при одной результативной передаче.
- 26 декабря 2020
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