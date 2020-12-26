ФИФА поздравила Черышева с 30-летием, вспомнив его «стильные» голы на ЧМ-2018

В официальном аккаунте ФИФА в «Твиттере» поздравили полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, Денису исполняется 30 лет.

«Денис Черышев на чемпионате мира 2018 года забивал гол в среднем каждые 69 минут и забил больше всего голов с игры, включая два красивых дальних удара. Надеемся, что вингер сборной России так же стильно отмечает 30-летие», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА. К сообщению прикреплено видео гола Черышева в ворота сборной Хорватии.

Пресс-служба «Валенсии» в «Твиттере» также поздравила Дениса с днём рождения.

Ранее Черышева поздравили в официальном аккаунте сборной России и пожелали полузащитнику «побольше топовых голешников и ассистов».