ФИФА поздравила Черышева с 30-летием, вспомнив его «стильные» голы на ЧМ-2018
В официальном аккаунте ФИФА в «Твиттере» поздравили полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, Денису исполняется 30 лет.
«Денис Черышев на чемпионате мира 2018 года забивал гол в среднем каждые 69 минут и забил больше всего голов с игры, включая два красивых дальних удара. Надеемся, что вингер сборной России так же стильно отмечает 30-летие», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА. К сообщению прикреплено видео гола Черышева в ворота сборной Хорватии.
Пресс-служба «Валенсии» в «Твиттере» также поздравила Дениса с днём рождения.
Ранее Черышева поздравили в официальном аккаунте сборной России и пожелали полузащитнику «побольше топовых голешников и ассистов».
«Побольше топовых голешников и ассистов». Сборная России поздравила Черышева с 30-летием
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