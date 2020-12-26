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Алексей Мишин предложил футболистам сборной России участвовать в «Ледниковом периоде»

Алексей Мишин предложил футболистам сборной России участвовать в «Ледниковом периоде»
Футбол / Сборная России 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил футболистам сборной России принять участие в популярном телешоу «Ледниковый период».

«Смотрю на чемпионку Европы и мира Машу Петрову — хороший международный уровень. Смотрю на Диму Сычёва — прекрасно катается, тоже международный уровень. И смотрю на сборную России по футболу. Международный уровень? Не сказал бы.

Может, всё-таки призвание футболистов — к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет классно», — сказал Мишин во время очередного выпуска программы.

В шоу «Ледниковый период» профессиональные фигуристы выступают вместе со звёздами шоу-бизнеса.

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