Алексей Мишин предложил футболистам сборной России участвовать в «Ледниковом периоде»
Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил футболистам сборной России принять участие в популярном телешоу «Ледниковый период».
«Смотрю на чемпионку Европы и мира Машу Петрову — хороший международный уровень. Смотрю на Диму Сычёва — прекрасно катается, тоже международный уровень. И смотрю на сборную России по футболу. Международный уровень? Не сказал бы.
Может, всё-таки призвание футболистов — к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет классно», — сказал Мишин во время очередного выпуска программы.
В шоу «Ледниковый период» профессиональные фигуристы выступают вместе со звёздами шоу-бизнеса.
Авербух ответил критикам, считающим, что Бузова не подходит для «Ледникового периода»
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