Сульшер — о матче с «Лестером»: мы разочарованы, что не выиграли сегодня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 15-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).



«Разочарован. Мы не выиграли сегодня, потому что у нас было много опасных моментов, и мы могли бы закончить матч заранее. Но „Лестер“ очень опасен — гол Джейми Варди просто показывает их силу.



Маркус Рашфорд забил отличный гол. Рад за него. Маркус знает, что на первой минуте упустил верный шанс открыть счёт в матче.



В обоих моментах с голами „Лестера“ мы должны были заранее накрывать их игроков. Всегда смотришь на пропущенные голы и пытаешься понять, что мы должны были или могли бы сделать лучше.



Наш следующий матч через три дня — у нас есть дополнительный день восстановления, который будем использовать с умом. Одно очко — не самый плохой результат, но мы разочарованы, что не получили три очка против нашего конкурента», — приводит слова норвежца BBC.

Видео гола Варди в ворота «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.