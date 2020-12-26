Сульшер — о матче с «Лестером»: мы разочарованы, что не выиграли сегодня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 15-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:2).
«Разочарован. Мы не выиграли сегодня, потому что у нас было много опасных моментов, и мы могли бы закончить матч заранее. Но „Лестер“ очень опасен — гол Джейми Варди просто показывает их силу.
Маркус Рашфорд забил отличный гол. Рад за него. Маркус знает, что на первой минуте упустил верный шанс открыть счёт в матче.
В обоих моментах с голами „Лестера“ мы должны были заранее накрывать их игроков. Всегда смотришь на пропущенные голы и пытаешься понять, что мы должны были или могли бы сделать лучше.
Наш следующий матч через три дня — у нас есть дополнительный день восстановления, который будем использовать с умом. Одно очко — не самый плохой результат, но мы разочарованы, что не получили три очка против нашего конкурента», — приводит слова норвежца BBC.
Видео гола Варди в ворота «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.
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