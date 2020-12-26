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Лондонский «Арсенал» хочет купить Брандта

Лондонский «Арсенал» хочет купить Брандта
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность покупки полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, сообщает 101greatgoals.com со ссылкой на The Athletic.

После того, как «Арсеналу» не удалось купить полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослаи, «канониры» переключились на Брандта. Лондонцы могут попытаться подписать Брандта уже в январе.

В нынешнем сезоне в 22 встречах Брандт забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе хавбека леверкузенского «Байера» Юлиана Брандта в мае 2019 года. Контракт немецкого футболиста со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера Брандта в дортмундскую «Боруссию» составил € 25 млн. Брандт выступал в составе леверкузенского «Байера» с 2014 года.

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