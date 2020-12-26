«Спартак» опубликовал новогоднее поздравление, игроки потроллили друг друга
Пресс-служба «Спартака» опубликовала новогодний поздравительный ролик. В видео футболисты команды обращались друг к другу с пожеланиями.
Так, полузащитник Алекс Крал попросил Джордана Ларссона в новом году чаще давать передачи. В свою очередь шведский форвард выразил надежду, что Наиль Умяров забьёт раньше, чем Крал.
Голкипер «Спартака» Александр Максименко поздравил Умярова с Новым годом и пожелал тому реже терять мяч в центре поля. В концовке болельщиков с новым годом поздравил новичок команды Виктор Мозес. Одну из фраз он произнёс на русском языке.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте в РПЛ. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
«Спартак» — лучший клуб из России в истории Лиги чемпионов
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