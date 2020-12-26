Лавров: какая-то энергетика заставляет болеть за «Спартак», даже когда он играет плохо

Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился мнением о ситуации в московской команде.
«Нужно смотреть на сочетание качества игры и результата. Не всегда бывает совпадение и того, и другого. Часто везет, но когда везёт — это тоже неплохо.
Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, всё-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.
Кто должен быть тренером «Спартака» — иностранец или россиянин? Я всегда выступал за россиянина", — цитирует Лаврова «Матч ТВ».
- 26 декабря 2020
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:19
-
16:19
-
16:02
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40