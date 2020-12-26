Лавров: какая-то энергетика заставляет болеть за «Спартак», даже когда он играет плохо

Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился мнением о ситуации в московской команде.



«Нужно смотреть на сочетание качества игры и результата. Не всегда бывает совпадение и того, и другого. Часто везет, но когда везёт — это тоже неплохо.

Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака», что не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, я больше за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, всё-таки заставляет тебя с этой командой оставаться.



Кто должен быть тренером «Спартака» — иностранец или россиянин? Я всегда выступал за россиянина", — цитирует Лаврова «Матч ТВ».