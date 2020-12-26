«Милан» заинтересовался 19-летним полузащитником «Рединга»
«Милан» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Рединга» Майклу Олисе. По данным британских СМИ, на футболиста также претендуют сразу несколько клубов АПЛ.
Текущий контракт игрока истекает летом 2021 года. Пока «Рединг» не продлил контракт с футболистом.
Как сообщает GetReading со ссылкой на SerieBNews, «Милан» рассматривает Олисе в качестве игрока долгосрочной перспективы. В случае оформления трансфера «россонери» могут отдать его в аренду в другой итальянский клуб, чтобы он набрался опыта. Так, «Милан» может отправить его в «Монцу», «Спал», «Лечче» или «Кьево».
Олисе в текущем сезоне принял участие в 21 матче матче, забив четыре мяча. Также в активе тинейджера восемь результативных передач.
Источник: Хакан Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года
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