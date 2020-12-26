«Милан» заинтересовался 19-летним полузащитником «Рединга»

«Милан» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Рединга» Майклу Олисе. По данным британских СМИ, на футболиста также претендуют сразу несколько клубов АПЛ.

Текущий контракт игрока истекает летом 2021 года. Пока «Рединг» не продлил контракт с футболистом.

Как сообщает GetReading со ссылкой на SerieBNews, «Милан» рассматривает Олисе в качестве игрока долгосрочной перспективы. В случае оформления трансфера «россонери» могут отдать его в аренду в другой итальянский клуб, чтобы он набрался опыта. Так, «Милан» может отправить его в «Монцу», «Спал», «Лечче» или «Кьево».

Олисе в текущем сезоне принял участие в 21 матче матче, забив четыре мяча. Также в активе тинейджера восемь результативных передач.