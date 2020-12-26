Аршавин, Зырянов, Давыдов и игроки «Зенита» обратились к медработникам Петербурга

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» выложила видеоролик с поздравлением бывших и нынешних игроков сине-бело-голубых в адрес медцицинских работников Санкт-Петербурга.
«Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов, а также игроки молодёжной и женской команд «Зенита» обратились к медработникам Петербурга, которые несмотря ни на что продолжают борьбу с пандемией COVID-19. Спасибо! С Новым годом!» — говорится в подписи к видео.
«Зенит» ранее объявил о запуске новогодней кампании, которая станет продолжением весенней социальной акции «Вместе победим». В знак признательности сине-бело-голубые поздравят медработников Петербурга с наступающими зимними праздниками: клуб порадует праздничным украшением и новогодними подарками сотрудников больницы святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц.
- 26 декабря 2020
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