Кто является лучшим защитником 2020 года в РПЛ?
«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего защитника РПЛ в 2020 году.
Предлагаются следующие варианты: Марио Фернандес (ЦСКА), Самуэль Жиго («Спартак»), Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»). Можно выбрать и кого-то другого.
После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).
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