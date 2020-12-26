«Реал» стал фаворитом в борьбе за Давида Алабу

Мадридский «Реал» близок к подписанию австрийского защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает The Athletic.
Алаба отказался от заключения нового контракта с «Баварией». «Реал» готов платить Алабе зарплату, которую требует австриец, благодаря чему стал фаворитом в борьбе за защитника.
Сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем. По информации источника, Алаба порвал отношения с «Баварией», потому что хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского, — € 12 млн в год. Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне в 12 матчах немецкой Бундеслиги забил 1 мяч.
- 26 декабря 2020
-
20:18
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:52
-
19:36
-
19:23
-
19:09
-
19:08
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:19
-
16:19
-
16:02