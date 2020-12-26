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«Реал» стал фаворитом в борьбе за Давида Алабу

«Реал» стал фаворитом в борьбе за Давида Алабу
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» близок к подписанию австрийского защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает The Athletic.

Алаба отказался от заключения нового контракта с «Баварией». «Реал» готов платить Алабе зарплату, которую требует австриец, благодаря чему стал фаворитом в борьбе за защитника.

Сообщалось, что Алаба несколько раз отверг предложение мюнхенцев по новому контракту, а в начале этого месяца в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с австрийцем. По информации источника, Алаба порвал отношения с «Баварией», потому что хотел такую же зарплату, как у нападающего Роберта Левандовского, — € 12 млн в год. Алаба защищает цвета «Баварии» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне в 12 матчах немецкой Бундеслиги забил 1 мяч.

«Реал» хочет подписать Давида Алабу, но считает его требования по зарплате завышенными
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