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Обамеянг и Хаверц — в запасе на центральный матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси»

Обамеянг и Хаверц — в запасе на центральный матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси»
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 26 декабря, в Лондоне состоится матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Челси». Начало — в 20:30 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Пабло Мари, Холдинг, Сака, Бельерин, Джака, Эльнени, Ляказетт, Смит, Мартинелли.

Запасные: Рунарссон, Седрик, Мустафи, Уиллок, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Обамеянг, Нкетиа, Пепе.

«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Вернер, Абрахам.

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Хадсон-Одои, Жиру.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.

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