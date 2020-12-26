Обамеянг и Хаверц — в запасе на центральный матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси»

Сегодня, 26 декабря, в Лондоне состоится матч 15-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Челси». Начало — в 20:30 мск.



Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.



«Арсенал»: Лено, Тирни, Пабло Мари, Холдинг, Сака, Бельерин, Джака, Эльнени, Ляказетт, Смит, Мартинелли.



Запасные: Рунарссон, Седрик, Мустафи, Уиллок, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Обамеянг, Нкетиа, Пепе.



«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Вернер, Абрахам.



Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Хадсон-Одои, Жиру.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.



«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.