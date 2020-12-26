«Фулхэм» и «Саутгемптон» не выявили победителя в матче 15-го тура АПЛ

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» «Фулхэм» принимал «Саутгемптон». Матч завершился вничью — 0:0.



На 76-й минуте ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг убежал от защитников после отличной передачи, ворвался в штрафную и пробил в угол мимо вратаря. Однако мяч не был засчитан из-за офсайда.



Через девять минут нападающий «святых» Че Адамс пробежал к лицевой линии и прострелил в штрафную, где Тео Уолкотт в касание отправил мяч в сетку. Но и на этот раз судья с помощью VAR отменил взятие ворот. У Адамса в момент передачи ступня находилась в офсайде.



Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 25 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (11) — на 18-м месте.