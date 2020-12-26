Зинченко и Гарсия не уйдут из «Манчестер Сити» зимой

Защитники «Манчестер Сити» Эрик Гарсия и Александр Зинченко не покинут клуб в январское трансферное окно, сообщает Si.com со ссылкой на The Athletic.

Утверждается, что оба футболиста уйдут из клуба зимой только при одном условии: если поступит солидное трансферное предложение. У «Манчестер Сити» нет сильного желания срочно избавиться от Гарсии и Зинченко, учитывая напряжённый график матчей зимой и весной.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. «Ювентус» и «Наполи» проявляли интерес к украинскому футболисту.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 5 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».