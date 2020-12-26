Месси: Гвардиола и Луис Энрике — лучшие тренеры в моей карьере

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о совместной работе с Хосепом Гвардиолой и Луисом Энрике. Оба специалиста в разные годы возглавляли каталонский клуб.

«У Пепа Гвардиолы есть нечто особенное. Он заставляет игрока видеть всё другими глазами, он удивительным образом готовится к матчам, его команды отлично защищаются и атакуют. Мне повезло, что я тренировался у него и Луиса Энрике. Они лучшие тренеры в моей карьере», — цитирует Месси Sexta.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода. 33-летний аргентинец, вероятно, покинет команду летом. Он уже говорил, что хочет уйти.

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб — на счету знаменитого бразильца 643 мяча.