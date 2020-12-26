Оздоев надел майку дортмундской «Боруссии» и отметил на фото Хуммельса

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в майке дортмундской «Боруссии».

Оздоев отметил на фотографии защитника дортмундцев Матса Хуммельса.

Оздоев перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 3,3 млн. Магомед выступал за грозненский «Ахмат», московский «Локомотив», киевское «Динамо» и назранский «Ангушт».

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл за петербургскую команду 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.