Сёмин назвал вратаря года в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в 2020 году был лучшим на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.
«Акинфеев. Самый стабильный и самый мастеровитый вратарь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Акинфеев ранее вошёл в топ-100 вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году.
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
Акинфеев вошёл в топ-100 вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году
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