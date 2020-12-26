Сёмин назвал вратаря года в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в 2020 году был лучшим на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.

«Акинфеев. Самый стабильный и самый мастеровитый вратарь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Акинфеев ранее вошёл в топ-100 вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.