Кавазашвили: язык не поворачивается назвать лучшими вратарями Максименко и Сафонова

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в 2020 году был лучшим на своей позиции в Российской Премьер-Лиге.
«Хотелось бы назвать молодых в лице Максименко и Сафонова, но не поворачивается язык. Я назову Игоря Акинфеева, потому что он единственный вратарь, который играет ровно и без ляпов. Это происходит за счёт выбора позиции, уверенной игры и чёткого руководства. Авторитет Игоря преобладает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
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