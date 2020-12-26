Эрлинг Холанд: моя главная мечта сейчас — добиться успеха с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал об амбициях и планах. Норвежский форвард заявил, что не думает о переходе в другой клуб. Ранее появлялись слухи о возможном переходе игрока в «Реал», «Барселону» и другие топ-клубы.
«Моя главная мечта сейчас — добиться успеха с «Боруссией». Над этим я сейчас и работаю. Хочу принести клубу и его фанатам всё, что они заслуживают. Приложу все усилия ради этого.
За меня заплатили очень большую сумму. Конечно, болельщики ждут, что я буду полностью выкладываться. «Боруссия» — моя большая мечта, которая стала реальностью.
Мне всегда хочется забивать больше и больше. Да, я забил четыре мяча в ворота «Герты», но было бы ещё круче, если бы забил шесть», — цитирует Холанда BVB Buzz со ссылкой на DAZN.
- 26 декабря 2020
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