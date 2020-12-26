Вальверде устроил рождественский ужин для приюта в Мадриде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде организовал праздничный благотворительный ужин для обитателей приюта в Мадриде, сообщает Marca.

Вальверде сам планировал поужинать с бездомными иностранцами, живущими в центре временного размещения Сан-Блас, но не смог из-за ограничений, связанных с мерами профилактики коронавирусной инфекции. Футболист отправил бездомным видео с пожеланиями. «Я желаю вам счастливых праздников, хорошо провести время. Продолжайте работать, продолжайте пытаться достичь всего, чего вы хотите. Чтобы ваши мечты всегда сбывались. Большой привет и хорошего праздника», — сказал Вальверде.

Контракт Вальверде с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Федерико в 12 матчах чемпионата Испании забил три гола и отдал одну голевую передачу.