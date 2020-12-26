Лионель Месси: иногда хочется оставаться незамеченным, просто пойти в магазин или ресторан

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что иногда ему надоедает собственный звёздный статус. Так, аргентинский форвард предпочёл бы иногда быть обычным человеком, который может выйти на прогулку.

«Да, это правда, что у меня особенная жизнь, но иногда мне хотелось бы быть обычным человеком, который может пойти в магазин, ресторан или кинотеатр.

Я всегда благодарен за любовь, которую получаю от болельщиков со всего мира. Но бывают такие моменты, когда мне хочется быть незамеченным, особенно когда я оказываюсь рядом с детьми», — приводит слова Месси La Sexta.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода. 33-летний аргентинец, вероятно, покинет команду летом. Он уже говорил, что хочет уйти.



В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб — на счету знаменитого бразильца 643 мяча.