«Эвертон» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ
Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в городе Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 80-й минуте матча. Во время затяжной атаки «Эвертона» полузащитник Абдулайе Дукуре отпасовал низом в чужой штрафной на Гилфи Тор Сигурдссона и тот прицельно пробил в дальний угол ворот.
Это второй гол 31-летнего исландца в текущем сезоне АПЛ.
«Клинки», сыграв 15 матчей, до сих пор не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (2) — на последнем, 20-м, месте.
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