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«Эвертон» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ

«Эвертон» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в городе Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 80-й минуте матча. Во время затяжной атаки «Эвертона» полузащитник Абдулайе Дукуре отпасовал низом в чужой штрафной на Гилфи Тор Сигурдссона и тот прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Сигурдссона

Это второй гол 31-летнего исландца в текущем сезоне АПЛ.

«Клинки», сыграв 15 матчей, до сих пор не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (2) — на последнем, 20-м, месте.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
26 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Сигурдссон – 80'
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