«Эвертон» на выезде победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором в городе Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 80-й минуте матча. Во время затяжной атаки «Эвертона» полузащитник Абдулайе Дукуре отпасовал низом в чужой штрафной на Гилфи Тор Сигурдссона и тот прицельно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Сигурдссона

Это второй гол 31-летнего исландца в текущем сезоне АПЛ.



«Клинки», сыграв 15 матчей, до сих пор не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (2) — на последнем, 20-м, месте.